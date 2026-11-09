Javier Aguirre reconoce su mal paso con el Valencia en La Liga; “los resultados no me favorecen”

El director técnico mexicano, Javier ‘El Vaso’ Aguirre, lamentó que la mejora que ha observado durante los entrenamientos del Valencia no se reflejen en buenos resultados en La Liga.

Ciudad de México. Javier Aguirre, director técnico del Valencia, reconoció que las mejoras observadas en entrenamientos y partidos del equipo no han generado los resultados esperados en La Liga española, donde se ubica en la penúltima posición, en plena zona de descenso.

Los valencianistas acumulan cinco puntos en la misma cantidad de encuentros dirigidos por El Vasco, con apenas una victoria en ese periodo. En la conferencia de prensa previa al compromiso frente al Tavernes de la Valldigna por la Copa del Rey, Aguirre descartó que su incorporación haya provocado un impacto positivo inmediato.

“Los resultados y los datos no me favorecen en lo absoluto. Por lo tanto, no ha habido un efecto Aguirre”, declaró.

A sólo cuatro puntos del último lugar, que ocupa el Málaga, el Valencia atraviesa una situación comprometida en el torneo español. Por ello, el técnico de 67 años considera urgente transformar el trabajo diario en puntos para salir del fondo de la tabla.

“No tengo otra fórmula y se me agotan las palabras para justificar lo injustificable”, agregó.

Pese al bache de resultados, el mexicano defendió el rendimiento de sus futbolistas. Señaló que el Valencia ha mejorado en posesión, generación de oportunidades y organización defensiva, aunque reiteró que dichas estadísticas pierden valor cuando el equipo no consigue ganar.

Otro de los temas abordados fue la declaración de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, quien tras la victoria en Mestalla le comentó a Aguirre que sus jugadores eran mejores que los del plantel valencianista.

PUBLICIDAD

El ex seleccionador mexicano explicó que mantiene una relación de amistad con el portugués, por lo que no interpretó sus palabras como una provocación ni consideró que hayan afectado el estado anímico del grupo.

“No creo que esas palabras hayan hecho mella en ellos. En absoluto”, afirmó.

Aguirre aseguró confiar plenamente en la calidad de su plantilla y recordó la histórica trayectoria del Valencia en el futbol español. Asimismo, indicó que mantiene una comunicación constante con los jugadores y que no ha detectado molestias en el vestuario por los comentarios del técnico madridista.

El siguiente reto del Valencia será este martes ante el Tavernes de la Valldigna, en un partido aplazado de la primera ronda de la Copa del Rey. El encuentro se disputará en Mestalla, después de que el conjunto rival aceptara jugar en el estadio valencianista como sede.

Aguirre explicó que el torneo copero no representa un distractor, sino una oportunidad para recuperar la confianza tras la derrota ante el Real Madrid. Destacó, además, que sus jugadores tienen la firme intención de superar la eliminatoria para enfocar toda su energía en los próximos compromisos de La Liga.