Fundación española halla más de mil videos de abuso infantil en TikTok; Pedro Sánchez amaga con vetar la plataforma

Los hallazgos de esta investigación ponen muy en cuestión la efectividad de las medidas de TikTok contra el abuso de menores.

La fundación española contra la desinformación Maldita.es denunciará a TikTok ante la justicia por no hacer lo suficiente para impedir que pedófilos intercambien material ilegal o soliciten contenido ilícito a menores en la plataforma.

Durante su investigación, que comenzó a publicar este lunes, Maldita.es reveló haber encontrado más de mil vídeos explícitos de abuso sexual infantil en esta red social, que contaban con 48 millones de visualizaciones acumuladas.

“Lo que esperarías que solo estuviera en la deep web lo encuentras en TikTok”, consideró Maldita.es.

Contactada por la AFP, TikTok no reaccionó de momento.

La investigación menciona que en TikTok supuestamente hay imágenes y vídeos de abusos sexuales a menores y que se presentan de forma explícita. Algunas llevan hasta 4 meses publicadas.

La fundación dio a con ocecer que en 35 días de recolección y análisis de datos, localizó “más de 200 perfiles que publicaron más de mil vídeos e imágenes de contenido de abuso sexual infantil explícito que en total suman 48 millones de visualizaciones.

Pedro Sánchez buscará suspender la red social en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la información de “escándalo” y afirmó que “hay que investigarlo”, en una entrevista la noche del lunes en el canal La Séptima.

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“Nosotros vamos a actuar con la absoluta contundencia y proporcionalmente a la gravedad de este asunto y si tenemos que suspender una red social, no le quepa duda de que lo vamos a hacer porque antes que nada están los derechos de los menores”, aseveró el mandatario.

Sánchez mostró su intención de reforzar el control en las redes sociales, con medidas como prohibir el acceso a los menores de 16 años a estas plataformas y hacer que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de lo que ocurre en ellas.

Según Maldita.es, que ya había investigado el asunto en otras dos ocasiones, TikTok retiró apenas el 10 por ciento del contenido denunciado por la organización y bloqueó solo el 26 por ciento del material ilegal en España.

Los investigadores encontraron también más de 26 mil perfiles de potenciales pederastas que intercambiaban o vendían materiales de abusos en TikTok, de los que 7 mil 700 operaban en español.

A pesar de que las normas de TikTok no permiten que los menores realicen directos, la investigación identificó casi un centenar de estas transmisiones en 17 países, donde los espectadores pedían a niños que hicieran cosas, algunas de índole sexual, a cambio de dinero.

Según Maldita.es, el buscador de esta red social, propiedad del grupo chino ByteDance, no ha bloqueado palabras clave relacionadas con estos contenidos, como sí lo hicieron otras plataformas digitales.

Maldita.es anunció que presentará una denuncia ante la unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía española.

“Los hallazgos de esta investigación ponen muy en cuestión la efectividad de las medidas de TikTok contra el abuso de menores”, lo que contraviene las obligaciones que estipula la Ley europea de Servicios Digitales (DSA) para estas grandes plataformas, señaló Maldita.es.

La UE emprendió una amplia ofensiva para poner coto a las redes sociales en aplicación del DSA y pretende prohibirlas a los menores de 13 años, debido a los numerosos riesgos para su bienestar y su desarrollo.