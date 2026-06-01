“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos; no debe ser discusión política”, dice el Embajador de EU en México

En una respuesta velada al discurso de defensa de la soberanía que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayer en el Monumento a la Revolución, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, deploró que convertir los temas de seguridad en una “discusión política” representa “una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”.

La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

Desde su cuenta de X, el militar en retiro y exfuncionario de la CIA aseveró que “la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”, y agregó que los pueblos de Estados Unidos y México “merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”.

Más allá del tono diplomático, la publicación fue la vía que utilizó la embajada de Estados Unidos para intervenir en el intenso debate público que desencadenó el discurso de Sheinbaum ayer, cuando criticó la decisión de la justicia de Estados Unidos de solicitar a México la detención preventiva del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores, a los que acusa de trabajar de la mano con la facción del Cartel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La mandataria aprovechó la tribuna, en un evento que fue transmitido en varias ciudades del país, para cuestionar los objetivos que sigue el gobierno de Estados Unidos en estas imputaciones contra altos funcionarios mexicanos, lo que la llevó a advertir sobre intenciones de la extrema derecha de Estados Unidos de tener injerencias en las elecciones de 2027.