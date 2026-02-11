La inversión requiere confianza, certidumbre y condiciones reales: COPARMEX Chihuahua

• Respalda posicionamiento de COPARMEX Nacional para detonar el desarrollo en el país.

Desde COPARMEX Chihuahua respaldamos la postura expresada por nuestra Confederación Nacional, en torno al Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030, así como los anuncios de inversión pública y mixta por 5.6 billones de pesos y la ampliación presupuestal proyectada para 2026.

En ese sentido, reconocemos que estos esfuerzos pueden representar una oportunidad relevante para fortalecer la infraestructura estratégica del país, detonar crecimiento regional y consolidar el desarrollo económico con visión de largo plazo. Coincidimos con la visión de que la inversión pública debe potenciarse con la inversión privada, bajo un entorno que fomente confianza y estabilidad.

No obstante, el éxito de estos planes dependerá de que se generen condiciones reales que permitan convertir los anuncios en proyectos ejecutables y competitivos, según lo expresó el presidente del organismo empresarial, Jorge Treviño Portilla.

“Desde Chihuahua vemos con claridad que la inversión no se activa solo con presupuestos; se activa con certidumbre jurídica, seguridad operativa, energía suficiente y reglas claras. Sin estos elementos, cualquier estrategia pierde eficacia”, puntualizó.

Chihuahua es un estado clave en la dinámica exportadora, manufacturera y logística del país, especialmente en el contexto del nearshoring y la integración comercial con Norteamérica. Sin embargo, para que el potencial se materialice, es indispensable garantizar seguridad en carreteras y cadenas de suministro, combate frontal a la extorsión, disponibilidad energética competitiva —con generación y transmisión suficientes— y procesos regulatorios ágiles y transparentes.

“En concordancia con COPARMEX Nacional, consideramos que no es momento de introducir reformas que generen incertidumbre o debiliten la confianza institucional. La estabilidad económica, el respeto al Estado de Derecho y la coherencia en la política pública son condiciones esenciales para atraer capital nacional y extranjero, particularmente en un entorno global altamente competitivo”, puntualizó.

Y agregó que “…la confianza no se decreta, se construye. Y se construye con reglas claras, instituciones sólidas y diálogo permanente entre gobierno y sector productivo”.

Desde COPARMEX Chihuahua reiteramos nuestra disposición al trabajo coordinado con los distintos órdenes de gobierno para que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030 se traduzca en infraestructura funcional, empleo formal y crecimiento sostenido para las familias chihuahuenses.

Nuestra postura es firme y congruente con la visión nacional de COPARMEX: sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay bienestar duradero.