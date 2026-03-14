La familia Bichir rompe el silencio tras la caída de José Ángel Bichir y aclara lo sucedido

Tras darse a conocer que el actor José Ángel Bichir fue hospitalizado luego de caer del tercer piso de un edificio, la familia Bichir emitió un comunicado público para aclarar los hechos.

Luego de un día marcado por la incertidumbre y múltiples versiones sobre el estado de José Ángel Bichir, la familia del actor emitió su primera declaración pública para explicar lo ocurrido tras el accidente que sufrió la tarde del viernes 13 de marzo, cuando cayó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México.

El incidente fue reportado inicialmente por autoridades capitalinas y generó gran preocupación en redes sociales y medios de comunicación.

Durante las primeras horas comenzaron a circular distintas versiones sobre lo sucedido, algunas de las cuales señalaban que el actor habría intentado quitarse la vida.

El accidente de José Ángel Bichir en la Ciudad de México

La tarde del viernes 13 de marzo de 2026, el actor José Ángel Bichir fue hospitalizado después de caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un hombre de 35 años fue encontrado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en las calles Uxmal y Xola, en la alcaldía Benito Juárez, con lesiones visibles y manchas hemáticas.

José Ángel Bichir (Instagram/José Ángel Bichir)

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica inmediata y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Según la información difundida en los reportes preliminares, el actor presentaba fracturas en el rostro y un cuadro de abdomen agudo, por lo que quedó bajo observación médica.

Durante las horas posteriores al incidente comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido. Algunos reportes señalaron que el actor habría intentado quitarse la vida, otros , que estaba bajo la influencia de alcohol y otras sustancias lo que provocó una ola de especulación en medios y redes sociales.

José Ángel y Demian Bichir trabajaron juntos en la cinta Refugio.

Ante estas versiones y con el objetivo de aclarar la situación, la familia Bichir decidió emitir su primera declaración pública para informar al público sobre el estado de salud actual de Jose Ángel y también para dementir alhunos de los rumares circulando en redes sociales.

La declaración de la familia Bichir sobre el accidente de Jose Ángel

Ante estas especulaciones, la familia Bichir decidió compartir un comunicado dirigido a medios de comunicación, la comunidad artística y el público en general para aclarar la situación y ofrecer su perspectiva sobre lo ocurrido. Según sus declaraciones, José Ángel Bichir se encontraba pasando por un momento complicado relacionado con su salud mental, lo que derivó en la crisis que provocó el accidente, no fue una decisión consciente.

Mediante un comunicado oficial en redes sociales la familia expresó:

“Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir, y para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos”, inicia el mensaje difundido este sábado.

José Ángel Bichir (Alfonso Manzano)

En el comunicado, la familia explicó que el accidente ocurrió en medio de una crisis profunda de salud mental que atravesaba el actor, por lo que aseguran que no se trató de una decisión voluntaria sino como una consecuencia de la tormenta interna que José Ángel estaba atravesando.

“José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo”, señalaron.

De acuerdo con el mensaje, en medio de ese momento emocional complejo ocurrió el accidente. Más allá de aclarar lo sucedido, la familia también aprovechó el comunicado para abrir una conversación sobre la importancia de hablar con mayor empatía y comprensión sobre la salud mental y dejar e verla como un estigma ya que nadie esta exento de vivir una situación igual de compleja.

José Ángel Bichir (HBO Max)

“En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, explicó la familia.

Asimismo, los familiares del actor también desmintieron algunos de los rumores que comenzaron a circular tras darse a conocer la noticia, como las versiones que sugerían que el actor se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

“José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”, expresaron.

Un mensaje de agradecimiento y la importancia de la salud mental

Además de aclarar lo ocurrido, la familia aprovechó el comunicado para hacer un llamado a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el acompañamiento emocional para quienes atraviesan momentos difíciles ya que muchas veces son quienes necesitan más esta empata y apoyo emocional.

“Hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral. Que una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor”.

También destacaron que nadie está exento de atravesar una situación emocional compleja como esta.

“Nadie está exento de atravesar una tormenta emocional. Nadie está exento de necesitar ayuda”.

La familia expresó su deseo de que este momento sirva para generar mayor empatía y comprensión hacia quienes enfrentan problemas de salud mental.

“Ojalá este momento sirva para que más personas sepan que pedir ayuda no es vergonzoso, que hablar de nuestras batallas internas no es tabú y que el amor y la comprensión son el mejor tratamiento”.

José Ángel Bichir forma parte de una de las familias más reconocidas del medio artístico en México. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demian Bichir y Bruno Bichir, integrantes de una destacada dinastía de actores con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro.

Por ahora, la familia ha decidido mantenerse alejada del foco público para acompañar a José Ángel durante su recuperación, y reiteró su llamado a tratar el tema con respeto y sensibilidad, recordando que la salud mental es una parte fundamental del bienestar de cualquier persona y pidiendo privacidad en estos momentos difíciles.