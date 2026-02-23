“La Cruz Roja me salvó la vida”, recuerda Maru accidente automovilístico que sufrió

La gobernadora María Eugenia Campos Galván reconoció la labor que realiza la Cruz Roja Mexicana en favor de la población chihuahuense, recordando que hace años, sufrió un fuerte accidente automovilístico del que fue rescatada por dicha institución.

“La Cruz Roja me salvó la vida”, expresó al narrar que un día, mientras conducía, sufrió un choque del cual, quedó inconsciente y despertó a los dos días en el hospital.

Fue auxiliada por la Cruz Roja quien además, contactó a su familia quien se encontraba fuera de la ciudad.

Maru Campos también recordó que en otro accidente, la Cruz Roja ayudó a uno de sus hermanos, pero lamentablemente no se pudo hacer nada por él pues perdió la vida en el lugar de los hechos.