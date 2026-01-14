“La China” Frías visita colonias vulnerables para entregar apoyos invernales

Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la capital del estado, la diputada Nancy Frías realizó un recorrido por la colonia Granjas del Valle y la colonia Tarahumara, con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables mediante la entrega de cobijas, despensas y hule para proteger sus viviendas del frío.

Durante la vista, La China convivió con vecinas y vecinos, escuchó sus necesidades y refrendó su compromiso de mantenerse cercana a la gente, especialmente en momentos donde el clima representa un riesgo para la salud y la seguridad de las familias.

“La prioridad en estos días es cuidar la salud y la dignidad de las familias. Sabemos que el frío no espera y por eso decidimos salir a las colonias, dar la cara y llevar apoyos directamente a quienes más lo necesitan”, expresó Nancy La China Frías.

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte de un trabajo permanente de gestión social y acompañamiento ciudadano, enfocado en atender de manera inmediata las problemáticas que enfrentan las y los chihuahuenses.

“No se trata solo de entregar apoyos, se trata de estar presentes, de escuchar y de actuar con responsabilidad social. Mientras haya familias pasando frío, nuestro deber es seguir tocando puertas y sumando esfuerzos para que nadie se quede atrás”, agregó la diputada.
Las y los vecinos agradecieron el respaldo y la cercanía, reconociendo la importancia de contar con representantes que recorran las colonias y respondan de manera directa ante las emergencias que afectan a la comunidad.

Nancy La China Frías reiteró que continuará recorriendo distintas zonas de la ciudad durante la temporada invernal, impulsando acciones solidarias y gestionando apoyos para proteger a las familias más vulnerables de Chihuahua.

