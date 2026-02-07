La ballena de los cielos dice adiós: el Beluga de Airbus se jubila tras fracasar en la aeronáutica comercial

Después de ser esencial para la logística de Airbus, probó suerte en el mercado de reparto donde fracasó estrepitosamente. Ahora se despide con un futuro repleto de sombras

Pocos aviones comerciales que hayan surcado el cielo han tenido una forma tan particular como el Beluga de Airbus, llamado así por ese morro tan parecido al del cetáceo del que toma su nombre. No obstante y pese a escapar de la percepción que tenemos de formas aerodinámicas, sus líneas tenían todo el sentido del mundo habida cuenta de su función: llevar piezas grandes, de aviones concretamente. Era un avión esencial para hacer aviones en la logística de Airbus.

El beluga se quedó pequeño. Con una capacidad de carga de 47 toneladas y espacio para albergar elementos de hasta 30 metros de longitud, el A300-600ST tenía capacidad para albergar un ala por viaje. Sin embargo, en los nuevos BelugaXL cabían dos alas. La empresa explicaba que con un aumento en la fabricación y su logística just in time, este cambio suponía un antes y un después en la eficiencia de su logística.

Por ejemplo, para operaciones como llevar las alas que fabrican en Broughton (Reino Unido) hasta las líneas de ensamblaje de Toulouse (Francia) o Hamburgo (Alemania). Al aumentar el ritmo de producción, con los viejos Beluga necesitaban o más naves o más horas de vuelo para cumplir plazos. Así que la media docena de BelugaXL se convirtieron en las naves oficiales para la logística de Airbus.

Infografía de Airbus para explicar la segunda vida de los BelugaST

La segunda vida de los Belugas. Diseñados para durar unas 40.000 horas de vuelo y con entrada en servicio en 1995, allá por 2022 Airbus estimó que a estas unidades retiradas para su propia logística todavía les quedaban hasta 20 años de vida, así que les dio una nueva misión: ser aviones de reparto a través de la nueva aerolínea de carga que crearon para la ocasión, Airbus Beluga Transport (AiBT). En noviembre de 2023 obtuvieron su certificado de operador aéreo para operar.

De este modo, cubrirían un nicho concreto: el reparto aéreo de gran capacidad, orientado a trasladar satélites, motores de aviones, helicópteros o maquinaria pesada. El timing era ideal en tanto en cuanto los enorme Antonov An-124 soviéticos que tradicionalmente se usaban para este tipo de repartos habían sido recuperados para la contienda entre Rusia y Ucrania. El mercado no pensaba igual: aproximadamente un año después cerraba el negocio por falta de demanda.

Solo queda uno operativo. De los cinco BelugaST que había solo queda uno en servicio: el que tiene matrícula F-GSTC “3”, el resto ha sido retirado o está esperando destino. El primero (matrícula F-GSTA “1”) lo jubilaron en Burdeos el 21 de abril de 2021, la misma ciudad en la que dijo adiós el F-GSTB “2” el 18 de diciembre de 2025. El F-GSTD “4” se retiró en Toulouse el el 17 de septiembre de 2025 y el quinto se despidió en Broughton el pasado 29 de enero. El F-GSTF “5” es el único del que sabemos un destino claro: se convertirá en un aula interactiva para estudios STEM en el Reino Unido.

España repite error. Como ya sucediera con su antecesor el Super Guppy, parece que España tampoco se quedará con ningún Beluga. En su momento le correspondía un Super Guppy, pero acabaron rechazándolo por falta de espacio en el Museo del Aire de Getafe. El avión se vendió a la NASA y todavía vuela. Tampoco corrió buena suerte el prototipo del A400M que había en Sevilla: acabó desguazado mientras que sus hermanos están exponiéndose en el museo Aeroscopia francés o en la factoría de Airbus en Bremen.