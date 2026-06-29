Te damos el calendario de eventos astronómicos de julio 2026 en México; fases de la Luna, conjunciones y más habrá en todo el mes

Conoce loseventos astronómicos de julio 2026 en México: fases de la Luna, conjunciones y más serán visibles en el cielo nocturno.

El mes de julio ofrecerá diversos fenómenos siderales para los que disfrutan de la observación de las estrellas.

Tierra en afelio: 6 de julio

Luna Cuarto Menguante: 7 de julio

Conjunción Marte, Luna y Pléyades: 11 de julio

Luna Nueva: 14 de julio

Conjunción Venus / Luna: 17 de julio

Luna Cuarto Creciente: 21 de julio

Luna de Ciervo: 29 de julio

Lluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur: 30-31 de julio

Eventos astronómicos de julio 2026 en México: Tierra en afelio

La Tierra estará en afelio, es decir, en su punto de órbita más alejada del Sol, para el lunes 6 de julio. Iniciando así los eventos astronómicos del mes.

Durante dicho evento astronómico, nuestro planeta estará a una distancia de 1,01166 U.A (Unidades Astronómicas) del Sol.

Planeta Tierra (NASA)

Eventos astronómicos de julio 2026 en México: Luna Cuarto Menguante

El 7 de julio se dará la Luna Cuarto Menguante, fase lunar en la que la luz del satélite disminuye de forma progresiva hasta que se ve solo la mitad iluminada.

La distancia geocéntrica será de 378 mil 538 kilómetros con un tamaño angular de 31.5 minutos de arco de la Luna, advierte el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos de julio 2026 en México: Conjunción Marte, Luna y Pléyades

Para el sábado 11 de junio habrá una conjunción entre Marte, la Luna y las Pléyades., cúmulo de estrellas llamadas La Sietes Hermanas.

La mejor hora para ver el evento astronómico será poco antes del amanecer en dirección al este.Estilo de vidaKuromi para vestir: 4 plantillas para recortar y armar al personaje de SanrioEstilo de vidaDibujos de gato kawaii para colorear: 10 plantillas tiernas por el Día Internacional del GatoSorprendenteLos mejores chistes de Melón y Melames aptos para todo público

Luna ( Alexander Andrews / Unsplash)

Eventos astronómicos de julio 2026 en México: Luna Nueva

El novilunio o Luna Nueva está programada para el próximo 14 de julio.

En la Luna Nueva, su cara iluminada apunta al Sol mientras que su cara oscura hacia la Tierra, haciendo que sea invisible para el observador durante la noche.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de julio 2026 en México: Conjunción Venus / Luna

El 17 de junio se verá en el cielo nocturno la conjunción de Venus y la Luna como parte del calendario de eventos astronómicos.

La conjunción estará visible en dirección a la constelación de Leo.

Conjunción entre la Luna y Venus (Juri Noga / Unsplash )

Eventos astronómicos de julio 2026 en México: Luna Cuarto Creciente

La fase de la Luna Cuarto Creciente se encontrará disponible para el 21 de julio 2026.

Se trata de la fase intermedia entre la Luna Nueva y la Luna llena donde el satélite está iluminada en su mitad derecha.

Luna cuarto creciente (Michael / Unsplash )

Eventos astronómicos de julio 2026 en México: Luna de Ciervo

La Luna llena, tradicionalmente conocida como Luna de Ciervo, está programada para el miércoles 29 de julio.

El nombre del plenilunio viene de las antiguas tribus nativas norteamericanas quienes nombraron a la Luna llena de esa forma porque coincide con la época del año donde los ciervos machos mudan sus nuevas astas.

Luna de Ciervo (Unsplash)

Eventos astronómicos de julio 2026 en México: Lluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur

Los eventos astronómicos de julio 2026 cerrarán con la lluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur el 30 y 31 de julio.

Expertos indican que la tasa observable será de 25 meteoros por hora y su radiante se ubica en dirección de la constelación de Acuario. El evento es generado por el cometa denominado 96P/Machholz.

La jornada también contará con la lluvia de estrellas Capricórnidas con una tasa observable de 5 meteoros por hora.