El seleccionador alemán Jürgen Klopp gesticula durante una rueda de prensa para anunciar la lista de convocados, el 17 de septiembre de 2026 en la sede de la DFB (Federación Alemana de Fútbol) en Fráncfort, al oeste de Alemania, antes del inicio de la Liga de Naciones. Foto: Afp

Fráncfort. El nuevo entrenador alemán, Jürgen Klopp, afirmó ayer que la selección puede contribuir a recuperar un “patriotismo positivo” y evitar que el orgullo nacional quede en manos equivocadas, tras el reciente triunfo electoral de la AfD.

En rueda de prensa en Fráncfort en la que anunció su primera convocatoria como seleccionador, el ex timonel del Liverpool se refirió al reciente triunfo aplastante en unas elecciones regionales del partido antiinmigración Alternativa para Alemania.

Klopp asumió el cargo para dirigir a la Die Maschine en julio, después de que los cuatro veces campeones del mundo sufrieran una tercera eliminación temprana consecutiva -dieciseisavos ante Paraguay- en el torneo.

El técnico, de 59 años, se ha pronunciado a menudo sobre cuestiones sociales durante sus etapas al frente del Liverpool, del Borussia Dortmund y del Maguncia.

Aunque no mencionó a la AfD por su nombre, Klopp abogó por adoptar un “patriotismo positivo”, y añadió: “No quiero confiar el orgullo nacional a la gente equivocada”.

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“En los últimos tiempos han pasado una cantidad increíble de cosas. Hubo una votación que a algunos probablemente les pareció bien, pero otros debieron pensar: ‘Dios mío, ¿qué está pasando aquí?'”.

“Desde la perspectiva de alguien del mundo del deporte, me gustaría recuperar la bandera para mí y para nosotros. Cuando la ondeemos, no quiero que alguien piense: ‘¿Qué te pasa?'”, añadió.

“Quiero que piensen que estás contento y que entiendes lo afortunado que eres por haber nacido en este país maravilloso o por haberte mudado aquí y vivir aquí”, continuó.

Los temas relacionados con el patriotismo y el nacionalismo suelen ser delicados en Alemania, un país que sigue esforzándose por alejarse de los capítulos oscuros de su historia; la época del dominio nazi, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.