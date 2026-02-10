Klint Kubiak es oficialmente el nuevo entrenador jefe de Las Vegas Raiders

Las Vegas Raiders anunciaron oficialmente el lunes a Klint Kubiak como el nuevo entrenador en jefe del equipo.
Leadership in place. #RaiderNation
📰 https://t.co/xib97jXxEW pic.twitter.com/8mxtM0Wvsi
— Las Vegas Raiders (@Raiders) February 10, 2026
Los Raiders le otorgarán a Kubiak un contrato de cinco años, según informó una fuente a Adam Schefter de ESPN.
El equipo publicó el lunes por la noche un video de Kubiak y su familia llegando a Las Vegas y siendo recibidos por el gerente general de los Raiders, John Spytek.
Welcome to the Nation, 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 🏴☠️
ℹ️ https://t.co/XSyiYSKNh1 pic.twitter.com/1yEqfFqB2n
— Las Vegas Raiders (@Raiders) February 10, 2026
El equipo lo presentará en una conferencia de prensa programada para el martes por la tarde.