Klint Kubiak es oficialmente el nuevo entrenador jefe de Las Vegas Raiders

Las Vegas Raiders anunciaron oficialmente el lunes a Klint Kubiak como el nuevo entrenador en jefe del equipo.

Los Raiders le otorgarán a Kubiak un contrato de cinco años, según informó una fuente a Adam Schefter de ESPN.

El equipo publicó el lunes por la noche un video de Kubiak y su familia llegando a Las Vegas y siendo recibidos por el gerente general de los Raiders, John Spytek.

El equipo lo presentará en una conferencia de prensa programada para el martes por la tarde.