Kenia Os reacciona a acusaciones de hackeo y habla de su relación con Belinda y Danna

Kenia Os habló de la polémica que en las últimas semanas involucró su nombre y el de sus seguidores con un supuesto hackeo relacionado con Belinda y Danna . Durante una entrevista con Joanna Vega-Biestro para Sale el Sol, la cantante cuestionó nuevamente los señalamientos y aseguró que no es la primera ocasión en la que ella o su fandom son responsabilizados de situaciones negativas en redes sociales.

Kenia Os niega supuesto hackeo a Belinda y Danna y responde a críticas

Kenia Os reconoció que este tipo de acusaciones ya no son nuevas para ella y que incluso sus seguidores han comenzado a reaccionar con cansancio ante las polémicas que constantemente la rodean.

“Bueno, no es la primera vez que me acusan a mí o a mi fandom de hacer algo malo. Sinceramente como que ya hasta ellos están como: ‘Güey, otra vez’. No sé. Y yo: ‘Invéntense otra cosa, por favor. Ya es la segunda vez que me acusan de esto’”.

La cantante consideró que las acusaciones forman parte de un contexto más amplio alrededor de su carrera y de las controversias que se generan en internet. Por ello, incluso pidió a quienes buscan atacarla que cambien de argumento.

“Ya es la segunda vez que me acusan de esto. Ahora más en el país. En ese momento fue como de nich, bueno, no, fue muy grande, la verdad. Pero hay todo un contexto de Kenia Os, que yo creo que si se van a inventar algo para atacarme, ya invéntense otra, por favor. Otra, por favor. Ya otra historia”.

Con el tono relajado que suele utilizar al hablar de las polémicas, la cantante volvió a negar cualquier participación en un hackeo y explicó que su propia rutina hace poco probable que tenga tiempo para involucrarse en algo así.

“Ya esa ya fue. No funcionó. Ya. No hackeo. Apenas si le contesto WhatsApps, o sea, apenas si contesto mensajes. Y sí, o sea, ¿qué te puedo decir?”.

Kenia Os habla de Belinda y Danna

Kenia Os también se refirió a la polémica que surgió alrededor de Belinda y Danna , luego de que el proyecto que inicialmente había generado expectativa entre las tres artistas terminara envuelto en especulaciones y versiones difundidas en redes sociales.

Lacantante destacó que ambas son artistas que admira y que cuentan con trayectorias que, desde su perspectiva, están fuera de discusión: “Claro, imagínate. O sea, es una colaboración. Son artistas increíbles, o sea, con una trayectoria indiscutible, que eso no se discute en ningún momento”.

En particular, habló de Belinda y recordó que entre ambas ya existe un antecedente profesional. Las dos colaboraron en “JACKPOT”, una canción que Kenia aseguró que continúa apreciando: “Con Belinda me ha tocado compartir muchísimo más, o sea, hemos tenemos una canción super linda que quiero muchísimo y me encanta, o sea, yo no tengo como nada malo que decir, sinceramente”.

La intérprete también dejó abierta la posibilidad de resolver cualquier diferencia directamente con las personas involucradas, en lugar de hacerlo a través de las redes sociales: “Y si alguien está molesto conmigo o si alguien tiene un problema contigo, lo repito, o sea, me pueden escribir, me pueden decir, me pueden citar”.

Más allá de esta controversia, Kenia explicó que una de las lecciones que ha tenido que aprender con el crecimiento de su carrera es convivir con las opiniones que aparecen diariamente en internet: “Tienes que aprender a vivir con que las personas tienen la totalmente libertad de escribirte lo que quieran. O sea, y de repente hay gente que bloquea, hay gente que mutea palabras y demás, o sea, pero tienes que también aprender a vivir con ello porque si no siento que te haces loca”.

La cantante reconoció que las redes también funcionan como un espacio para que otras personas descarguen sus frustraciones y aseguró que ha aprendido a distinguir aquello que puede controlar de lo que simplemente debe dejar pasar.

“Todas las personas utilizan el internet también para mostrar frustraciones, desahogo, les molesta algo de ti, te lo van a decir y no lo puedes controlar. Entonces también como decir: ‘No lo puedo controlar, lo tengo que soltar’”.

Kenia Os apuesta por su crecimiento más allá de la música

Kenia Os aseguró que actualmente está tranquila con la posibilidad de no agradarle a todo el mundo y defendió su derecho a expresarse de acuerdo con sus propias convicciones: “Estoy en paz con saber que no todas las personas les gusta mi persona, que no todas las personas les parece lo que hago, cómo me proyecto, lo que digo, lo que pienso”.

Además de continuar desarrollando su carrera musical, la artista tiene puesta la mirada en otro terreno: los negocios. Reconoció que todavía se encuentra dando sus primeros pasos en esta faceta, pero aseguró que le entusiasma descubrir todo lo que puede construir.

“Seguramente hay una parte empresarial mía que quiero que siga creciendo muchísimo. Como que la música estoy muy feliz. Hay mucho camino por recorrer y hay muchas cosas que me emocionan y que quiero hacer, pero en la parte empresarial como que todavía voy empezando”.

Sobre esta nueva etapa, Kenia se mostró especialmente entusiasmada y reconoció que todavía tiene mucho por aprender: “Soy una bebé y me emociona muchísimo qué puedo lograr y qué puedo hacer ahí”.

Mientras continúa con sus proyectos musicales y empresariales, Kenia Os deja claro que no pretende permitir que las polémicas en redes definan su carrera. Ante los señalamientos, la cantante apuesta por concentrarse en su trabajo, aprender de las críticas que considera útiles y dejar de lado aquellas que, desde su perspectiva, buscan generar conflicto.