Justicia hondureña retira cargos por fraude y lavado contra Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa. Un tribunal hondureño desestimó los cargos contra el expresidente, Juan ⁠Orlando Hernández, por fraude y blanqueo de capitales, informaron este martes autoridades judiciales, nueve meses después de que fuera puesto en libertad en Estados Unidos.

Hernández, de 57 años y que gobernó entre 2014 y 2022, era acusado por la fiscalía de participar en el desvío de dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial en 2013. Hernández regresó a la nación centroamericana a finales de julio, tras haber sido extraditado a Estados Unidos en 2022 acusado ‌de tráfico ‌de drogas. Dos años más tarde, fue declarado culpable y condenado a 45 años de prisión, pero indultado por el presidente estadunidense, Donald Trump, a finales ​del año pasado.

Sin embargo, un juez desestimó el señalamiento al asegurar que el ex presidente “no autorizó” y tampoco “administró” esos recursos, que fueron desembolsados por el gobierno cuando él presidía el Congreso, dijo a periodistas Carlos Silva, vocero del Poder Judicial.

“Hoy se cierra ⁠este capítulo de ​persecución política”, declaró Hernández, quien siempre ha sostenido ⁠su inocencia, en un discurso público tras el fallo.

La decisión de la corte fue rechazada por críticos del ex gobernante. “Es una afrenta a todos los hondureños víctimas de la corrupción”, manifestó a la AFP la activista anticorrupción Gabriela Blen.

El indulto de Trump a Hernández se anunció dos ​días antes de las elecciones ​presidenciales de noviembre en Honduras, en una medida ampliamente ‌considerada como un intento de influir en los comicios del país. Trump también afirmó en aquel momento que recortaría el financiamiento a Honduras si el candidato del Partido Nacional de derecha de Hernández —el actual presidente, Nasry Asfura— no ganaba las elecciones.

Tras salir de la cárcel estadunidense, Hernández siguió enfrentándose a cargos de fraude y blanqueo de capitales en Honduras, en el marco de una amplia investigación por corrupción conocida como “Pandora II”.