Julio César Jasso habló en YouTube sobre ser ‘protagonista’ en Teotihuacán

Un posible último mensaje de Julio César Jasso, tirador de Teotihuacán salió a la luz a través de redes sociales, el cual habría escrito antes de cometer la masacre en la zona arqueológica del Estado de México.

Se trata de un comentario dejado en un video de YouTube alrededor de las 8:16 de la mañana del 20 de abril por el usuario @Stas_poznyakov, quien aparentemente sería la cuenta de Julio César Jasso horas antes del ataque en Teotihuacán que dejó una turista canadiense muerta y 13 heridos.

“Hoy, Méjico será atacado por Columbine ACT II. Yo seré el protagonista en Teotihuacán”@Stas_poznyakov, posible cuenta de Julio César Jasso Ramírez

El comentario de YouTube sería la advertencia de Julio César Jasso antes de la balacera en Teotihuacán

En redes sociales se ha destapado lo que podría haber sido el último comentario de Julio César Jasso, quien mató a una turista canadiense y dejó varios heridos el pasado 20 de abril, según la cronología de Teotihuacán revelada por las autoridades.

El texto, atribuido a Julio César Jasso Ramírez de 27 años, expresa admiración por un youtuber que sube ASMR; sin embargo, lo alarmante fue lo que puso después:

El mensaje fue detectado usuaria @Rothriguez, y posteriormente difundido por el periodista Pablo Ríos, quien confirmó su aparente autenticidad mediante metadatos de Google y YouTube.

En el ataque, Jasso Ramírez abrió fuego contra turistas extranjeros, gritando frases xenófobas, antes de quitarse la vida tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional.

Autoridades del Estado de México ya identificaron al agresor como un hombre residente en la CDMX, quien actuó solo y llevaba materiales relacionados con la masacre de Columbine.