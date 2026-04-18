Juez valida detención de Juan Jesús N por feminicidio de Edith Guadalupe; defensa impugnará pruebas

Ciudad de México. Un juez de control calificó de legal la detención de Juan Jesús N, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, pero su situación jurídica se resolverá hasta el próximo miércoles; en tanto permanecerá al interior del Reclusorio Norte.

En audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina hizo la imputación en contra del joven de 24 años, y presentó los datos de prueba anexados al expediente.

Sin embargo, la defensa del imputado solicitó la duplicidad de término, por lo que será el próximo miércoles a las 10 de la mañana cuando se defina si es vinculado a proceso o no.

Al término, Julian Octavio González, defensa de Juan Jesús, señaló que los datos de la Fiscalía no sostienen que él cometió el crimen, por lo que en la audiencia de continuación tratarán de acreditar su inocencia.

Juan Jesús mostraba golpes en diferentes partes del cuerpo, pero la defensa no pudo platicar con su defendido pues no se lo permitieron en las salas, por lo que, dijo, será hasta el Reclusorio cuando pueda sostener una conversación.

“Voy a pasar a hablar con él en el reclusorio porque no teníamos mucha privacidad porque estaban ahí los procesales. Y sí lo noté un poco con miedo… voy a hablar bien con él para que me diga las cosas en privado ahí dentro de locutorios”, dijo el abogado.

El litigante precisó que Juan Jesús le dijo que no cometió el crimen, pero no abundó en más detalles.

“Me dijo, bueno, en pocas palabras me dijo que no pero un poco limitado por la cuestión de que no estábamos totalmente solos en la sala”.

Lo único que alcanzó a hacer Juan, fue enviar una nota escrita a sus familiares, sin embargo, por privacidad, no revelaron los detalles.

“Le dije, escríbeme en una nota y ahorita se los voy a hacer llegar a sus familiares para que ellos puedan estar más tranquilos”.

Claudia, madre del joven de 24 años, declaró entre lágrimas que él no cometió el crimen, y que las pruebas de la Fiscalía son falsas.

“Yo quiero que se haga justicia, así como se hizo publico lo de Edith, que también le hagan justicia a ella, y que se haga público lo de mi hijo, que él es inocente”, enfatizó.