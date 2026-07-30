Poder Judicial supervisará liquidación de bienes de Aras, señala fiscal

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez de Ejecución de Penas será el encargado de supervisar la liquidación de los bienes asegurados a Aras Investment Business Group, a tráves de Luis Alberto Benavides Rojas, quien fue autorizado como liquidador.

Aclaró que algunos de los bienes citados en la sentencia se encuentran sujetos de amparos promovidos por la representación legal de Aras, sin embargo, otros más ya están en condiciones se ponerse a la venta para la reparación del daño a las víctimas.

El encargado de la FGE mencionó que abril se recibió una solicitud para que se pueda disponer de los bienes a tráves del liquidador por lo que se iniciaron charlas con Luis Alberto Benavides y desde la Dirección General de Administración de Bienes se presentó ante el juez un informe de los bienes que son sujetos de disposición inmediata.

Fue el pasado sábado cuando se convocó a la recepción de propuestas para la adquisición de bienes de Aras, señalando que, toda propuesta deberá presentarse ante el órgano jurisdiccional precisando el bien de que se trate, el monto ofrecido y la forma de pago a fin de ponerse a consideración de las víctimas y que el propio Tribunal resuelva.