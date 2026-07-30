A la expectativa por cambio de salas de Parral a Chihuahua, señala fiscal sur

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos expresó que están a la expectativa del funcionamiento que tendrán las salas del Distrito Hidalgo, luego de que el Poder Judicial cambió las sedes desde Hidalgo del Parral a la ciudad de Chihuahua.

Expresó que en lo personal, preferiría que las salas mantuvieran su sede en Parral, sin embargo, dijo que ya el magistrado Yamil Athié fue muy claro en explicar los motivos del cambio y en asegurar que se implementarán herramientas digitales para no afectar la atención de la población.

“Nosotros somos de la opinión que lo mejor sería que tuviéramos a los magistrados ahí de primera mano, no tanto para nosotros como representantes de víctimas de delitos, sino como para la sociedad en general por asuntos civiles y demás que se tratan por parte de las dos magistraturas”.

Cabe señalar que el cambio de salas incluye también los Distritos Judiciales de Jiménez, Camargo, Mina, Andrés del Río y Arteaga que, con la nueva sede, podrán ser atendidos por la totalidad de las Salas competentes del Tribunal Superior de Justicia ubicadas en la capital y que, las y los magistrados titulares continuarán acudiendo de manera periódica a los municipios.