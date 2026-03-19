México lanza su convocatoria para medirse a Portugal y Bélgica; Ochoa, Fidalgo y Quiñones, entre las novedades

La selección mexicana dio a conocer la convocatoria que enfrentará a Portugal y Bélgica en duelos Fecha FIFA el próximo 28 y 31 de marzo, respectivamente. El portero Guillermo Ochoa, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones fueron las principales novedades del cuadro dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre rumbo al Mundial 2026.

La lesión de Luis Malagón le abrió la puerta a Ochoa, de 40 años, para que volviera a ser llamado tras un tiempo de ausencia prolongado. El portero del AEL Limassol podrá tener la oportunidad de aportar al cuadro la experiencia de cinco mundiales y con la posibilidad de disputar su sexta Copa Mundial.

Por su parte, Fidalgo, español naturalizado mexicano, ha tenido minutos y ha figurado con el Real Betis en la liga español, luego de dejar al América, lo que le valió ser llamado por primera vez con la selección mayor.

Mientras, Quiñones tendrá en la parte ofensiva del conjunto tricolor la responsabilidad de marcar goles y hacer valer porque está dentro de los líderes de goleo en la liga de Arabia Saudita con el Al Qa disiya. De la mano de Alexis Vega, quien estuvo fuera con el Toluca por lesión y recientemente volvió a la cancha para ser llamado nuevamente.

Obed Vargas, del Atlético de Madrid y quien la semana pasada debutó en la liga española, también fue convocado. Otros nombres también aparecieron en el cuadro como Everardo López (Toluca) y Denzell García (Juárez).

Convocatoria completa:

Porteros: Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos). Defensas: Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv Moscú), Israel Reyes (América), Johan Vásquez (Génova), Jesús Gallardo (Toluca) y Jesús Angulo (Tigres). Medios: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Érick Sánchez (América) y Brian Gutiérrez (Chivas). Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Germán Berterame (Inter de Miami), Guillermo Martínez (Pumas), Raúl Jiménez (Fulham) y Armando González (Chivas).