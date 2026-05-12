Festeja SSPE a madres trabajadoras, reconocen su labor como pilar fundamental en la seguridad de Chihuahua

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo un emotivo festejo para honrar a las mujeres que, además de ser pilares en sus hogares, dedican su vida al servicio y la protección de las y los chihuahuenses.

El evento se realizó la mañana de este 12 de mayo en el salón Lago Di Como, en la capital del estado, donde más de 550 madres de familia de las distintas áreas de la corporación se dieron cita para una convivencia que incluyó una comida especial, espectáculo musical y una serie de obsequios.

Durante su intervención, la Subsecretaria de Administración, Susana Bazaldúa, dirigió un mensaje de gratitud en representación del titular de la Secretaría, destacando que la labor diaria de las madres trabajadoras no solo fortalece las capacidades institucionales de la SSPE, sino que es vital para construir un Chihuahua más seguro y en paz.

Como parte de los estímulos y el reconocimiento a su esfuerzo, se organizó una rifa que incluyó viajes y diversos premios como televisores, electrodomésticos y accesorios personales.

Estas acciones forman parte de la política de dignificación y bienestar laboral que promueve la administración del secretario Gilberto Loya, buscando retribuir el compromiso de quienes combinan la crianza con la entrega profesional a la seguridad pública.

En el festejo estuvieron presentes los mandos de la institución: el Subsecretario de Estado Mayor, Luis Aguirre; el Subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivazquez; la Subsecretaria de Administración, Susana Bazaldúa; el Director de los C7-iA, Jorge Muro; así como la Subsecretaria de Inteligencia y Análisis Policial, Sugey Aguilar.

Con este evento, la SSPE reafirma que el rostro humano de la policía y el apoyo a las trabajadoras son elementos clave para el éxito de la estrategia de seguridad estatal.