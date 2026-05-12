Inicia SSPE Rally de habilidades para escoltas de funcionarios

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participan en un Rally de Habilidades organizado por la Subsecretaría de Seguridad Ejecutiva, con la finalidad de reforzar sus habilidades tácticas y de estrategia.

La actividad reúne a 25 elementos pertenecientes a distintas áreas operativas enfocadas en la protección y resguardo de funcionarios de primer nivel y empresarios, quienes durante cinco días enfrentarán diversas pruebas diseñadas para reforzar sus capacidades tácticas, físicas y de estrategia.

De acuerdo con Santos Vasconselos, titular de la Subsecretaría de Seguridad Ejecutiva, el objetivo principal de este rally es fortalecer el trabajo en equipo, mejorar la capacidad de respuesta de los elementos y fomentar la convivencia entre las distintas áreas operativas de la corporación.

Durante las competencias, las y los participantes pondrán a prueba su resistencia física, habilidades de tiro y capacidad para resolver situaciones que podrían presentarse en el desempeño diario de sus funciones de seguridad y protección.

En el segundo dia, las actividades consistieron en desafiar sus habilidades de liderazgo, de escucha y de confianza al practicar tiro con los ojos vendados y la conducción.

Como parte del incentivo, el equipo ganador recibirá un premio de 25 mil pesos, además de reconocimientos individuales para los tres elementos con mejor desempeño general.

Gilberto Loya señaló que este tipo de actividades forman parte de la estrategia de mejora continua impulsada por la SSPE para fortalecer el profesionalismo, la preparación y la calidad del servicio que brinda la Policía del Estado a las y los chihuahuenses.