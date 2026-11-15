Joven prende fuego a otra en Tepito; discutían por droga

Una joven prendió fuego a otra en Tepito, CDMX, derivado de una discusión por droga.

Policías capitalinos fueron alertados sobre una mujer herida por quemaduras en la colonia Morelos.

Al llegar al lugar hallaron a una joven de 23 años con lesiones en el cabello, rostro y pecho.

La víctima señaló que estaba discutiendo con otra mujer quien le lanzó gel antibacterial y luego un cerillo encendido, lo que la envolvió en llamas.

Oficiales solicitaron la presencia de paramédicos de Protección Civil quienes señalaron que la joven presentaba quemaduras de segundo grado en el 30 por ciento del cuerpo y la trasladaron a un hospital.

En tanto, los policías fueron tras la agresora, a quien detuvieron calles adelante en compañía de un joven.

Ambos, de 17 y 18 años respectivamente fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

En el lugar se halló que la menor de edad detenida cuenta con dos presentaciones ante el MP por robo a transeúnte.

La adolescente dijo llamarse Brianda, pero se detectó que usa diferentes nombres para identificarse.

Droga, causa de la pelea entre jóvenes

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la discusión que llevó a Brianda a prender fuego a Erika fue la droga.

Al parecer, Erika, Brianda y un joven llamado Jesús se encontraban conviviendo en la colonia Morelos.

De pronto, las mujeres se pelearon “por una piedra“. Fue entonces que Brianda tomó una botella de gel antibacterial y se lo arrojó a Erika para después prenderle fuego.

Mientras la joven de 23 años estaba envuelta en llamas, la agresora y Jesús escaparon, pero fueron detenidos.

Con información de López-Dóriga Digital