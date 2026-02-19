José María Balcázar asume presidencia interina de Perú

José María Balcázar es el nuevo presidente encargado del Perú, luego de haber sido elegido este miércoles por el Congreso de la República para terminar el interinato que lideraba José Jerí hasta el próximo 28 de julio.

José María Balcázar encabezaba una de las cuatro listas que candidateaban para quedarse con la mesa directiva del Parlamento para completar el período anual 2025-2026.

Luego de que el pleno destituyera en octubre de 2025 a Dina Boluarte como jefa de Estado del Perú, el congresista José Jerí había asumido el cargo para gobernar el país andino hasta las venideras elecciones generales.

Al no ser un presidente electo, Jerí fue removido del puesto en la víspera por medio del mecanismo de moción de censura de la mesa directiva del Congreso, y no de vacancia, como en el caso de Boluarte.

De esta manera, Perú nombra a su octavo mandatario en menos de 10 años. En general, lleva casi una década de inestabilidad política. Desde 2016 exactamente, cuando Ollanta Humala culminó su gestión iniciada en 2011, ningún líder lo ha terminado.

Sin embargo, las autoridades han restado importancia al hecho. Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros designado por Jerí, señaló en la mañana de este miércoles que no hay “disputas” por el poder.

“Refleja lo que debe ser la caída de un gobierno: no es un drama, no es un tema de disputa política grave, sino por el contrario, se trata de servir al Perú a través del Estado. El hecho de haber sido censurado o el hecho de haber perdido ya el mandato político no entraña un drama personal ni entraña un drama, en sí, que pueda tener consecuencias graves para el país”, dijo.

En ese sentido, Álvarez ofreció toda la colaboración para que el reemplazo de Jerí sea “capaz no solamente de guiar al Estado peruano en estos cuatro meses que faltan, sino esencialmente encontrar los consensos adecuados para tener unas elecciones generales libres, imparciales”.

Así como era Jerí hasta el martes, José María Balcázar es presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la nación latinoamericana, que el 12 de abril tendrá la primera vuelta de unos comicios que apuntan a balotaje, que sería el 7 de junio.

Hasta el 28 de julio, cuando debe asumir el ganador de esos sufragios, tienen que completar el mandato para el cual había sido electo Pedro Castillo en 2021, con Boluarte como vicepresidenta.