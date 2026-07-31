Jorge Treviño buscará reelección en Coparmex; asamblea será en octubre

Jorge Treviño Portilla actual presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer que en el mes de octubre se celebrará la Asamblea Coparmex en donde buscaría la reelección.

El líder del sindicato de patrones comentó que se animará a concluir su gestión con un año más si es que los socios quieren apoyar su reelección.

“Estamos cerca de la asamblea electiva en donde se elige presidente o tengo derecho a reelegirme, estoy dispuesto a postularme un año más pero eso lo decide la asamblea”, manifestó.

Jorge Treviño es un destacado empresario en el gremio industrial del acero fue elegido en 2025 por un periodo de dos años como presidente y tiene derecho a un año más para permanecer, lo cual representa 3 años.

“Estoy contento, la verdad ha sido una experiencia muy interesante de mucho crecimiento, muy interesante y yo si creo que un año más estaría padre”, comentó.

El principal reto será el proceso electoral en puerta que se llevará a cabo en el 2027, pues es uno de los procesos que más vigilará la Coparmex.

Cabe destacar que de ser avalado por socios ratificarán a Treviño como presidente, su último año tendrá un gran reto pues la Coparmex es la principal defensora de los empresarios en el ámbito político.