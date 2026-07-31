Invita Manque Granados a vecinos de La Villa a capacitarse para emprender su propio negocio

Como parte de su compromiso de impulsar más oportunidades para las familias chihuahuenses, la diputada federal Manque Granados invitó a las y los vecinos de la colonia La Villa a participar en una nueva edición de “Sabadito Emprendedor con Manque”, un programa que acerca capacitación gratuita y herramientas para quienes desean iniciar o fortalecer un negocio propio.

En esta ocasión se impartirá un Taller de Bisutería, que se llevará a cabo el próximo sábado 1 de agosto, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el Centro Comunitario La Villa, ubicado en el cruce de las calles Lucha Obrera y Tarahumara. La actividad es completamente gratuita y cuenta con cupo limitado, por lo que el registro se realizará a través de WhatsApp al 614 247 1571.

Manque Granados destacó que el emprendimiento representa una oportunidad para que más personas generen ingresos, desarrollen nuevas habilidades y fortalezcan la economía de sus hogares, por lo que continuará impulsando espacios de capacitación accesibles en las diferentes colonias del Distrito 06.

Además del taller, durante la jornada participarán distintas dependencias de Gobierno con módulos de información y asesoría, donde las y los asistentes podrán conocer programas, apoyos y servicios que les ayuden a convertir una idea en un proyecto productivo.

La legisladora reiteró la invitación a todas las personas interesadas en aprender un nuevo oficio o dar el siguiente paso para emprender, y aseguró que seguirá acercando este tipo de acciones que generan oportunidades y respaldan el esfuerzo de las familias chihuahuenses.