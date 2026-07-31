Lamenta gobernadora fallecimiento de Erika Hernández, esposa del edil de Madera

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó sus condolencias por el fallecimiento de Martha Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF Municipal de Madera y esposa del alcalde de dicho municipio, Arnoldo Jáquez Pérez.

“Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos. Les deseo paz, fortaleza y consuelo para afrontar este díficil momento”, expresó la mandataria en sus redes sociales.

Martha Erika Hernández fue encontrada sin vida el pasado miércoles al interior de su vivienda, aparentemente se quitó la vida pues la Fiscalía no encontró signos de violencia en el lugar.