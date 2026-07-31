Con misa y fotografía oficial, inician ceremonia de graduación 80 nuevos policías municipales

Con una misa celebrada a las 8:00 de la mañana y la tradicional fotografía oficial al exterior de Palacio Municipal, comenzaron este viernes las actividades previas a la graduación de 80 cadetes del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), quienes este mismo día rendirán protesta como nuevos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Los futuros policías participaron primero en la ceremonia religiosa y posteriormente se reunieron frente a Palacio Municipal para la toma de la fotografía oficial, acompañados de familiares, mandos de la corporación e instructores, como parte del protocolo previo a su incorporación a las filas policiales.

La ceremonia solemne de graduación y toma de protesta está programada para las 11:00 horas en el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde los egresados asumirán formalmente el compromiso de “Servir y Proteger”, lema que distingue a la corporación municipal.

De los 80 cadetes que concluyeron su formación en el ISSCUU, destaca que el 20 por ciento se integrará a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Delicias, fortaleciendo la coordinación y profesionalización de las corporaciones de seguridad en el estado.

Con esta nueva generación, la Policía Municipal de Chihuahua incrementa su estado de fuerza con elementos capacitados en proximidad social, derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y atención ciudadana, quienes a partir de este día comenzarán su labor al servicio de la comunidad.