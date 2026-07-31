Probable responsable de robo a vivienda en Las Torres fue detenido por municipales

Policías municipales detuvieron a un presunto autor de robo a casa habitación, quien fue sorprendido por el propietario al verlo salir de su vivienda cargando en una carrucha 70 metros de cable de aluminio de calibre grueso y algunas herramientas.

Se trata de Bryan Guadalupe G. M., de 23 años, a quien el afectado alcanzó a ver la tarde del miércoles saliendo del inmueble ubicado en la calle 68 ½ y Espárrago de la colonia Las Torres, al sur de la ciudad, cargando el pesado cable de su propiedad cuyo valor estimó el en 9 mil pesos, así como un hacha y un machete sobre una carrucha.

Por esa razón, el probable responsable fue asegurado junto con la evidencia y trasladado al centro de detención de la zona sur para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado y determinar su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.