CCE se reúne con superintendente de la CFE; apagones principal tema

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado en compañía de representantes de diferentes cámaras empresariales sostuvieron una reunión con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Ing. Medardo Rodríguez Morales, y su equipo de trabajo con el fin de dialogar el tema de energía en la ciudad.

A través de redes sociales se compartió el CCE que el dialogo puede construir soluciones en beneficio de Chihuahua por lo cual se dio una reunión con la CFE para sostener una reunión cordial con el superintendente de la Zona Chihuahua, en la que abordaron temas relacionados con el suministro eléctrico y la situación que prevalece tanto en la ciudad como en la entidad.

Este encuentro forma parte de una mesa interinstitucional basada en la apertura, el diálogo franco, el respeto y la colaboración entre el sector empresarial y la CFE, con el propósito de analizar situaciones que inciden en ambas partes y avanzar en soluciones que favorezcan la actividad productiva y el bienestar de la ciudadanía.

“Reconocemos la disposición del superintendente y de su equipo para informar, escuchar y mantener abiertos estos canales de comunicación. Desde el CCE Chihuahua reiteramos nuestra voluntad de colaborar de manera institucional y constructiva en los temas que contribuyan al desarrollo y la competitividad de nuestro estado”, comentan.

El tema de energía ha sido una problemática para el sector industrial esto debido a los apagones que se han presentado en la ciudad, aunque son momentáneos es un grave problema para la productividad de empresas pues los equipos resultan dañados y se puede hablar de pérdidas millonarias.