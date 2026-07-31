Condena PRI Chihuahua resolución del INE vs ‘Alito’ en la que le prohíbe llamar “narcopartido” a Morena: “es censura”

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, manifestó su rechazo a la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que representa un precedente preocupante para la libertad de expresión, el debate democrático y la crítica política.

Lo anterior, luego de que dicha Comisión del INE decidió, por unanimidad, ordenar como medida cautelar que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se abstenga de utilizar la expresión “narcopartido” para referirse a Morena y dispuso el retiro de las publicaciones realizadas en sus redes sociales y en las cuentas oficiales del PRI Nacional en las que empleó ese calificativo.

Alex Domínguez, presidente estatal del PRI en Chihuahua y diputado federal, lamentó la postura institucional asumida por el órgano electoral, al señalar que este tipo de determinaciones fortalecen la censura y debilitan la crítica hacia quienes ejercen el poder público.

“Condenamos una resolución que, desde nuestra perspectiva, restringe el derecho de los actores políticos a expresar opiniones y realizar críticas dentro del debate democrático. El INE debería ser un garante de las libertades y de la imparcialidad, no una institución que genere la percepción de limitar la expresión política”, afirmó.

El dirigente estatal señaló que, mientras el país enfrenta graves problemas de inseguridad, violencia e impunidad, resulta preocupante que las autoridades electorales destinen esfuerzos a resolver controversias relacionadas con expresiones políticas, en lugar de concentrarse en fortalecer las condiciones para que los procesos electorales se desarrollen con plena legalidad y certeza.

El legislador priista expresó el respaldo del PRI Chihuahua a la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de impugnar la resolución por las vías legales correspondientes y, de ser necesario, acudir a instancias internacionales para denunciar lo que consideran un acto de censura que vulnera la libertad de expresión y el derecho a la crítica política.