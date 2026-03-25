Joe Flacco acepta regresar a los Bengals como suplente de Joe Burrow

Joe Flacco regresará para una nueva temporada. El mariscal de campo de 41 años ha acordado un contrato de un año para permanecer con los Cincinnati Bengals, según informó a ESPN su agente, Joe Linta. Fuentes revelaron a Jeremy Fowler, de ESPN, que el contrato es por 6 millones de dólares, pero podría alcanzar un valor de hasta 9 millones con incentivos.

Flacco comenzó la temporada pasada como el mariscal de campo titular de los Cleveland Browns. Sin embargo, tras cuatro titularidades, fue enviado al banquillo en favor del novato de Cleveland, Dillon Gabriel.

Aproximadamente en esa misma época, los Bengals necesitaban un mariscal de campo titular tras la lesión de “dedo de césped” (turf toe) de Joe Burrow y las dificultades que atravesaba Jake Browning. Cincinnati envió a los Browns una selección de quinta ronda del draft de 2026 a cambio de Flacco y una selección de sexta ronda del mismo año. Browning firmó con los Tampa Bay Buccaneers a principios de esta temporada baja.

Flacco tuvo un desempeño más que aceptable para los Bengals. Fue titular en seis partidos durante la ausencia de Burrow. En un total de nueve apariciones con los Bengals, Flacco completó el 61.7% de sus pases para acumular 1,664 yardas, 13 touchdowns y cuatro intercepciones. Jugando con un esguince en la articulación acromioclavicular de su hombro de lanzar, Flacco lanzó para un récord personal de 470 yardas en una derrota ante los Chicago Bears.