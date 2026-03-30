Jets aseguran que Geno Smith es su quarterback titular

Si existía alguna duda sobre el rol de Geno Smith en los New York Jets, esta ha quedado disipada por completo.

“Sin lugar a dudas, él es nuestro hombre”, declaró el entrenador en jefe Aaron Glenn a NFL Network este domingo, durante las reuniones de la liga, convirtiéndose así en la primera persona de la organización en designar públicamente a Geno Smith como el mariscal de campo titular.

Geno Smith, adquirido el 10 de marzo mediante un canje con Las Vegas Raiders, es uno de los tres mariscales de campo que se encuentran en la plantilla. Los otros dos son Brady Cook y Bailey Zappe; ninguno de ellos tiene garantizado un lugar en el equipo. Entre ambos, suman apenas 13 inicios en sus respectivas carreras.

Los Jets concretaron el canje por Geno Smith con la firme intención de convertirlo en su titular. En aquel momento, el único otro mariscal de campo titular con experiencia en la plantilla era Justin Fields; sin embargo, este fue canjeado a los Kansas City Chiefs el 16 de marzo.

Por lo tanto, este es el equipo de Geno Smith, y esa situación no cambiará ni siquiera si los Jets seleccionan a un mariscal de campo en el draft o incorporan a otro veterano al grupo, algo que, por cierto, es muy probable que suceda.

“Significa contar con un titular probado que llegue para liderar esta ofensiva y llevarla hasta donde necesita llegar”, declaró Glenn refiriéndose a Geno Smith, de 35 años y reclutado por los Jets en la segunda ronda del draft del 2013. “Mira, él ya lo ha hecho antes; ya sabes, durante un par de años. Me refiero a aquellas temporadas en Seattle, cuando fue, si no me equivoco, elegido Jugador Regreso del Año”.

“Vaya, incluso llegó a ser candidato al Jugador Más Valioso en las primeras semanas de la temporada. No me cabe la menor duda de que hemos traído a este equipo a un mariscal de campo titular sumamente competente. Espero con ansias que llegue al edificio”.