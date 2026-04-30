Javier Milei participa en ejercicios militares de EU en territorio argentino

Buenos Aires. El presidente de Argentina, Javier Milei, participó en una actividad conjunta organizada por el Comando Sur de Estados Unidos a bordo del portaaviones Nimitz, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026, autorizados por el gobierno argentino.

“Milei participó de ejercicios navales combinados a bordo del portaaviones USS Nimitz de los Estados Unidos”, informó la presidencia en un comunicado​​​.

El mandatario aterrizó en la cubierta del buque desde la aeronave “Grumman C-2 Greyhound”, que opera como transporte desde y hacia la cubierta del portaaviones, como parte de los ejercicios binacionales en el Atlántico Sur, del 26 al 30 de abril.

Al autorizar mediante decreto estas maniobras militares, el 17 de abril, el Gobierno informó que consistían en ejercicios básicos de adiestramiento naval, “lo que contribuye, a su vez, a afianzar los lazos y la confianza mutua entre ambas armadas”.

Los ejercicios militares, en los que también participaron las Fuerzas Armadas argentinas, se realizaron al sur de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (este), y contaron con una demostración aérea de aviones F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk.