Jáuregui y Rafa Loera protagonizan contienda interna por candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, según Massive Caller

La más reciente encuesta de Massive Caller respecto a las preferencias electorales por la alcaldía de Chihuahua capital, señala que el PAN está en primer lugar a 10 puntos porcentuales sobre Morena, además, muestra que la definición del candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua se perfila como una contienda cerrada entre el fiscal César Jáuregui Moreno, quien encabeza las preferencias internas con 22.2%, seguido muy de cerca por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera Talamantes, quien alcanza 18.3%.

Es decir, diferencia entre ambos aspirantes es menor a cuatro puntos porcentuales, dentro de un escenario donde el 13.4% de los panistas aún no define su preferencia, lo que mantiene abierta la competencia interna.

Respecto a partidos políticos, el PAN encabeza las preferencias con el 42.6 por ciento, seguido por Morena con el 32.7, PRI en tercer lugar con el 7.3 por ciento, Movimiento Ciudadano con el 3.6 y el PT en quinto lugar con el 2.5 por ciento.

Dentro de Morena, la diputada Brenda Ríos se posiciona como la principal aspirante con 27.2%, seguida por Marco Adán Quezada con 21.9%. En tanto, en el PRI, Alejandro Domínguez lidera las preferencias internas con 28.4%, seguido de Rosy Carmona con 24.3%.