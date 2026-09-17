J Balvin y Valentina Ferrer terminan su relación tras casi una década juntos

Después de casi una década de relación, el cantante colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer decidieron poner fin a su historia de amor, luego de varios días de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos.

La noticia fue confirmada este miércoles por Ferrer, ex Miss Argentina, quien utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que hizo oficial la separación y puso fin a los rumores que habían comenzado a circular recientemente.

La relación entre el intérprete de música urbana y la modelo se mantuvo durante varios años bajo la atención de sus seguidores y de la prensa de espectáculos. Durante este tiempo, ambos compartieron distintos momentos de su vida personal y profesional.

La confirmación de la ruptura llega después de que surgieran señales que alimentaron las versiones sobre una posible separación. Sin embargo, fue la propia Ferrer quien finalmente aclaró la situación mediante su publicación en redes sociales.

Hasta el momento, la pareja no ha dado a conocer mayores detalles sobre las razones que llevaron a tomar la decisión de terminar su relación.

Información de Agencia Reforma