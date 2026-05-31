Italia detecta posible caso de ébola; activa protocolos sanitarios

El Ministerio de Salud de Italia activó los protocolos sanitarios correspondientes ante un posible contagio del virus del ébola en Cagliari, en la isla de Cerdeña.

El paciente es un hombre regresó de Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo, donde se está produciendo un brote de ébola, en un vuelo que aterrizó en Roma el sábado, y posteriormente tomó otro vuelo a Cerdeña. Allí, informó de haber tenido fiebre y una tos leve durante un par de días.

La autoridad sanitaria local llevó a cabo la investigación epidemiológica y determinó que el hombre había visitado a familiares en Kinsasa a principios de mayo, pero nunca había salido de la ciudad.

El paciente sospechoso de ébola fue hospitalizado, en una zona de aislamiento.

La zona donde se está produciendo el brote, la provincia de Ituri, está muy lejos de la capital y, por lo tanto, aunque los resultados de las pruebas están pendientes, la situación no se considera preocupante.

Hasta ahora, las dos personas a las que se les realizaron pruebas del virus del ébola en el hospital Sacco de Milán tras haber regresado recientemente de Uganda habían dado resultado negativo.

El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que seguirá proporcionando actualizaciones oficiales en función de la evolución de la situación epidemiológica e insiste en que el riesgo en Italia sigue muy bajo.

El brote, que se declaró en Ituri, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 y 50 por ciento y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con información de EFE