Visitará Destilichadero seis colonias del 8 al 13 de junio

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en seis colonias de la capital del 8 al 13 de junio.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am a 12:00 del medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 8 de junio

Colonia: Atenas

Cuadrante: Vialidad Los Nogales, Vialidad Sacramento, Fedor Dostoyevski y Clavel

Contenedor: Hades y Cromos

Martes 9 de junio

Colonia: Riberas de Sacramento

Cuadrante: Av. Río Danubio, Av. Río Nilo, Norte 4 y carretera a Cd. Juárez

Contenedor: Río Volga y Río Magdalena

Miércoles 10 de junio

Colonia: Granjas

Cuadrante: Av. Zaragoza, Av. Tecnológico, Av. de las Américas y Manuel González Cossío

Contenedor: Nogal y José Martí

Jueves 11 de junio

Colonia: Alianza Popular

Cuadrante: Indio Gerónimo, Ana María Neder, Margarita Flores Castillo, Rosaura Zapata y Alianza Popular

Contenedor: Elena Arizmendi y Margarita Flores Castillo

Viernes 12 de junio

Colonia: Villas del Rey

Cuadrante: Av. Imperio, Av. de las Industrias, Guillermo Prieto Luján y Av. Anthony Quinn

Contenedor: Av. Paseos del Rey y De los Reyes (en el parque)

Sábado 13 de junio

Colonia: Quinta Versalles

Cuadrante: Av. Romanzza, Libia, Club de Leones Chihuahua y Santo Tomé y Príncipe

Contenedor: Club de Leones y Madagascar