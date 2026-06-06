Visitará Destilichadero seis colonias del 8 al 13 de junio

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en seis colonias de la capital del 8 al 13 de junio.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am a 12:00 del medio día.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 8 de junio
Colonia: Atenas
Cuadrante: Vialidad Los Nogales, Vialidad Sacramento, Fedor Dostoyevski y Clavel
Contenedor: Hades y Cromos
Martes 9 de junio
Colonia: Riberas de Sacramento
Cuadrante: Av. Río Danubio, Av. Río Nilo, Norte 4 y carretera a Cd. Juárez
Contenedor: Río Volga y Río Magdalena
Miércoles 10 de junio
Colonia: Granjas
Cuadrante: Av. Zaragoza, Av. Tecnológico, Av. de las Américas y Manuel González Cossío
Contenedor: Nogal y José Martí
Jueves 11 de junio
Colonia: Alianza Popular
Cuadrante: Indio Gerónimo, Ana María Neder, Margarita Flores Castillo, Rosaura Zapata y Alianza Popular
Contenedor: Elena Arizmendi y Margarita Flores Castillo
Viernes 12 de junio
Colonia: Villas del Rey
Cuadrante: Av. Imperio, Av. de las Industrias, Guillermo Prieto Luján y Av. Anthony Quinn
Contenedor: Av. Paseos del Rey y De los Reyes (en el parque)
Sábado 13 de junio
Colonia: Quinta Versalles
Cuadrante: Av. Romanzza, Libia, Club de Leones Chihuahua y Santo Tomé y Príncipe
Contenedor: Club de Leones y Madagascar