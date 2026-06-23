Issabela Camil segura que Netflix utilizó su imagen sin autorización en la serie de Luis Miguel y confía en que la justicia falle a su favor, pese al tiempo y desgaste que implica el proceso.

La batalla legal entre Issabela Camil y Netflix continúa. La actriz reiteró que sigue firme con la demanda que presentó por el uso de un personaje inspirado en ella dentro de Luis Miguel: La Serie; considera que la producción vulneró su derecho a la intimidad al incluir escenas que, asegura, nunca autorizó.

Issabela Camil mantiene firme su demanda contra Netflix por Luis Miguel, la serie

En la serie biográfica estrenada en 2018, el personaje de “Erika”, interpretado por Camila Sodi, está basado en la relación sentimental que Issabela Camil tuvo con el cantante durante su juventud.

Issabela Camil (Instagram)

Aunque el proceso continúa en tribunales, la actriz dejó claro que no tiene intención de abandonar el caso.

“Ahí voy, ahí voy. No voy a desistir de lo que es la justicia, yo como buena acuariana soy justiciera y me voy a morir defendiendo lo que me corresponde y lo que hace valer mi derecho, cien por ciento”, declaró frente a un grupo de reporteros

Issabela explicó que, por tratarse de un litigio en curso, no puede ofrecer mayores detalles sobre el avance del expediente: “No voy a platicar de ese tema, es un tema que está en proceso y no, no tengo, no puedo, no puedo mencionar nada de ese tema”.

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Sin embargo, reconoció que enfrentar un procedimiento judicial implica un importante desgaste personal y económico.

“En procesos legales es muy cansado, toma mucho tiempo, mucho dinero, implica mucho y muchas veces es más fácil decir ‘No, mira, ya,que se quede así’ y no es mi caso, hay que estar ahí y yo sé que finalmente se va a resolver a mi favor”.

El origen de la demanda de Issabela Camil contra Netflix

La disputa comenzó en 2023, cuando la actriz, cuyo nombre legal es Erika Ellice Sotres Starr, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por considerar que la serie explotó su imagen sin autorización.

Como parte del proceso, la Fiscalía ordenó eliminar las escenas relacionadas con el personaje al considerar que vulneraban su intimidad sexual, un derecho protegido por las reformas de la llamada Ley Olimpia.

Luis Miguel y Erika en ‘Luis Miguel, La Serie’ (Cortesía Netflix.)

En febrero de 2025, el juez federal Roberto Posán Tornero confirmó esa resolución y otorgó un nuevo plazo para que Netflix cumpliera la orden.

No obstante, la plataforma argumentó que Netflix México no tiene control sobre el contenido, ya que la producción pertenece a Netflix Inc., con sede en Estados Unidos, situación que ha complicado la ejecución de la medida judicial.

Issabela Camil reacciona a la hospitalización de Luis Miguel

Durante el mismo encuentro con la prensa, Issabela Camil también fue cuestionada sobre las versiones que circularon recientemente acerca de una supuesta hospitalización y operación de Luis Miguel en Nueva York.

La actriz aseguró que desconocía por completo esa información: “No tengo idea, es la primera vez que escucho eso. No sé”.

Issabela Camil (Agencia México.)

También respondió a quienes le preguntaron si existía algún asunto pendiente o una posible reconciliación con el cantante: “No tengo nada que reconciliar. No, nunca… no hubo ningún pleito”, recalcó.

Aunque aclaró que actualmente no mantiene relación con Luis Miguel, afirmó que tampoco existe resentimiento de su parte: “No deseo que nadie esté enfermo y pues mi amor universal a todos, a él y a todos”.

Finalmente, cuando le pidieron enviarle un mensaje al intérprete, prefirió no profundizar en el tema. “No, ningún mensaje”, concluyó.