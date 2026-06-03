Israel y Líbano acuerdan “implementar un cese el fuego”

Israel y Líbano afirmaron este miércoles que han acordado renovar su frágil alto el fuego y crear zonas de seguridad libanesas que excluyan a Hezbollah.

En una declaración conjunta emitida tras la cuarta ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos en el Departamento de Estado, ambas partes afirmaron que el alto el fuego “depende del cese total de los ataques de Hezbollah y de la evacuación de todos sus miembros” de las zonas al sur del río Litani. No quedó claro de inmediato cómo se establecerían las zonas de seguridad, pero el acuerdo estipula que el ejército libanés asuma el control total de dichas áreas.

“Estas medidas permitirán avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad”, reza el comunicado. “Todos los países reafirmaron que el futuro de la relación entre Israel y el Líbano debe ser decidido por los dos gobiernos soberanos. Rechazaron cualquier intento, por parte de cualquier actor estatal o no estatal, de poner en peligro el futuro del Líbano”.

Israel y Líbano sostendrán nuevas conversaciones en la semana del 22 de junio.