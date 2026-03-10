Israel le está “rompiendo los huesos” a Irán y aún no termina, afirma Netanyahu

Israel le está “rompiendo los huesos” a Irán desde el inicio de la agresión conjunta con Estados Unidos y todavía no ha terminado, afirmó este lunes el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu.

Durante una visita al Centro Nacional de Emergencias Sanitarias, Netanyahu declaró que los iraníes deben hacerle frente a su propio Gobierno. “Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía”, afirmó. “En última instancia, depende de ellos. Pero no cabe duda de que, con las medidas adoptadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos, y nuestro brazo aún está extendido”, manifestó.

Asimismo, agregó que había “un cambio tremendo” en la posición de Israel en el mundo.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, aseveró que los planes de Estados Unidos e Israel para la guerra contra Irán habían fracasado y que se veía cierto caos tanto en sus acciones como en sus declaraciones.

“Pensaron que en dos o tres días podrían cambiar el gobierno y obtener una victoria rápida y limpia, pero no lo lograron. Por lo tanto, en mi opinión, su plan A fracasó y ahora están probando otros planes, pero todos ellos también han fracasado”, indicó el canciller. Señaló que no cree que Washington ni Tel Aviv “tengan un final realista en mente para esta guerra, porque en sus palabras y acciones se ve cierto caos”.

“Prácticamente atacaron a ciegas”, expresó, agregando que los objetivos alcanzados por estos dos países incluían hospitales, escuelas y la infraestructura energética de Irán. “Como resultado, ahora pueden ver el efecto en el precio del petróleo en todo el mundo”, puntualizó.