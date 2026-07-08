Isaac del Toro resiste el ‘sprint’ y se mantiene en el Top Ten del Tour de Francia

Isaac del Toro mantuvo la octava posición general en el Tour de Francia luego de culminar en la posición 32 la etapa cinco del recorrido.

En una jornada marcada por un cierre al sprint en el que el neerlandés, Olav Kooij, fue el más rápido para quedarse con la victoria (3:29.07 hrs)’ , el ciclista mexicano logró cruzar la meta sin ceder tiempo importante respecto a los principales favoritos.

El deportista de 22 años de edad compitió con cautela y arropado por sus compañeros del UAE Team Emirates.

Los principales candidatos al título, entre ellos Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Del Toro, llegaron 14 segundos después del vencedor, sin cambios importantes en la pelea por el maillot amarillo.

Isaac completó el recorrido con un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 21 segundos, suficiente para mantenerse dentro del Top 10 del Tour.