Disparan contra joven en la colonia Villa Juárez; agresor huye y abandona motocicleta

Un joven fue blanco de un ataque armado en el cruce de las calles 15 y Arnulfo González, en la colonia Villa Juárez, donde un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta tipo utilitaria accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la víctima. Al percatarse de la agresión, el padre del joven enfrentó al presunto atacante, con quien forcejeó hasta derribarlo.

El agresor logró escapar a pie, dejando abandonada la motocicleta en el lugar. En la zona fueron localizados tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Pese a las detonaciones, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron la escena, mientras que posteriormente agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y tratar de identificar y localizar al responsable.