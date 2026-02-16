Isaac del Toro gana la primera etapa del Tour UAE con un sólido sprint

El pedalista mexicano Isaac del Toro inició su temporada con un triunfo en la primera etapa del Tour UAE.

En una competencia estuvo marcada por un fuerte viento, el de Ensenada se impuso en el sprint del recorrido que tuvo que ser reducido a 118 kilómetros entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace.

Con tiempo de 2:30.56 horas, Isaac se impuso a pedalistas como el neerlandés Cees Bol y el italiano Antonio Tiberi. En el mismo tiempo llegó a la meta el belga Remco Evenepoel.

Mañana se llevará a cabo una contrarreloj en Hudayriyat Island con un recorrido de 12.3 km. Isaac aventaja en cuatro segundos a Bol y en 6 a Tiberi.