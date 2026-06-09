Isaac del Toro desciende al puesto 16 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026

Ciudad de México. El pedalista mexicano, Isaac del Toro, tuvo una complicada tercera etapa en el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026.

El oriundo de Ensenada culminó en el noveno puesto la jornada de contrarreloj para descender del puesto 13 al 16 de la clasificación general.

El francés, Alex Baudin, se mantiene como líder de la carrera luego de que su equipo quedará en la tercera posición.

“El mérito es de mis compañeros. Lo dieron todo. Se entregaron por completo y marcaron un tiempo increíble. Se notaba el ritmo frenético de principio a fin, y fue genial verlo desde dentro. El maillot nos dio una motivación”, dijo Baudin.

Este miércoles se llevará a cabo la cuarta etapa, un trazado de 167.4 kilómetros con seis puertos de montaña y un sprint intermedio.