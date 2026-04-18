Irán reporta 3 mil 468 muertos en seis semanas de guerra contra EU e Israel

Teherán. La Fundación de los Mártires de Irán informó este sábado de al menos 3 mil 468 muertos en las casi seis semanas de guerra contra Estados Unidos e Israel.

“Se abrió un expediente para 3 mil 468 mártires caídos durante el reciente conflicto”, declaró el director de la fundación, Ahmad Mousavi, citado por la agencia de noticias ISNA.

Un balance anterior difundido el 12 de abril por la Organización de Medicina Legal de Irán daba cuenta de 3 mil 375 muertos.

Desde el 8 de abril rige un frágil alto el fuego de dos semanas que en teoría expira el próximo miércoles.

Después de una primera ronda fallida de negociaciones en Pakistán, continúan las maniobras diplomáticas para una paz duradera entre Irán y Estados Unidos.