Ministro de Seguridad en Israel celebra su cumpleaños con temática de “pena de muerte” para palestinos

El ministro de Seguridad Nacional de Israel y ultraderechista, Itamar Ben-Gvir, celebró su 50 cumpleaños en el sur del país en un acto rodeado de mandos policiales, funcionarios penitenciarios y activistas de ultraderecha, con un pastel decorado con una soga dorada y la frase “a veces los sueños se hacen realidad”, obsequio de su esposa, informó Haaretz.

El gesto ocurre luego de que el pasado 30 de marzo de 2026, el parlamento israelí aprobó una polémica legislación que permite imponer la pena de muerte a palestinos condenados por ataques mortales, una medida calificada como discriminatoria por diversas organizaciones de derechos humanos.

Al festejo acudieron altos mandos de la policía israelí y del sistema penitenciario, así como figuras como Benzi Gopstein, condenado por incitación al terrorismo, además de colaboradores cercanos del ministro con antecedentes por agresiones contra palestinos, informó Al Jazeera.

La coincidencia entre la reciente aprobación de la ley y la simbología utilizada en el evento fue señalada por críticos como una muestra de normalización de discursos punitivos extremos, en un contexto de conflicto prolongado y denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos contra la población palestina.

Asimismo, la presencia de altos funcionarios de seguridad en un acto de carácter privado y con carga ideológica ha generado cuestionamientos sobre la relación entre estructuras del gobierno israelí y sectores ultranacionalistas.

El festejo ocurre en paralelo a un aumento de la violencia interna en Israel, donde se han registrado cifras elevadas de homicidios, particularmente entre ciudadanos árabes, lo que ha intensificado el debate sobre la política de seguridad bajo la gestión de Ben-Gvir.

Con información de La Jornada