Randal Willars se lleva la plata en la Súper Final de Copa del Mundo de Clavados

Una notable actuación fue la que firmó el clavadista mexicano Randal Willars, quien se quedó con la medalla de plata en la Final de Plataforma de 10 Metros en la Súper Final de Copa del Mundo en Beijing, China.

Willars Valdez finalizó en la segunda posición con 538.15 puntos, a menos de cinco de distancia del local Yuming Bai, quien se colgó el oro al contabilizar 542.95. El bronce fue para el también chino Junjie Lian (506.80).

Así el saltarín selló una buena participación de la delegación mexicana en Asia, pues finalizaron la competencia con una cosecha de cinco medallas, tres de plata y dos de bronce, todo parte del camino rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¡Plata para México 🇲🇽🥈! Randal Willars 🇲🇽 tiró el clavado 🌊 más difícil del mundo y ganó la plata en la Súper Final de Copas del Mundo 🏆🌏 Marca personal con 538.15 pts. Grande @RandalWillars 👏🫡 pic.twitter.com/U3bbPSGYHI — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) May 3, 2026

El camino al podio de Randal Willars

Antes de competir por las preseas, Randal Willars eliminó al ucraniano Mark Hrytsenko con una exhibición de 258.15, para un acumulado de 494.30 unidades.

“Esoy muy contento, es mi mejor actuación y disfruté mucho la competición; es un poco más cansado que de costumbre porque son menos atletas, entonces tienes que ir contrarreloj a hacer cada clavado, pero es un formato diferente que me gusta mucho”, dijo Willars para CGTN Sports.

El otro mexicano en la competición, Kevin Berlín, no pudo pelear por las medallas al perder con Junjie Lian en la fase previa.

Las medallas de México en la Súper Final de Copa del Mundo

Los olímpicos Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya se hicieron con la plata en la prueba de Trampolín de 3 Metros Sincronizados.

Por equipos, Aranza Vázquez Montaño, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars finalizaron en segunda posición en pruebas mixtas de 3 y 10 metros.

Kevin Berlín y Randal Willars fueron terceros en Plataforma de 10 Metros Sincronizados; Osmar Olvera se colgó también el bronce en el Trampolín de 3 Metros. Willars Valdez cerró la cuenta con esta presea.

Con información de FoxSports