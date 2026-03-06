Irán denuncia nuevo ataque de EU e Israel contra una escuela primaria en Teherán

La escuela primaria Shahid Hamedani en la plaza Niloufar de la capital iraní, Teherán, fue atacada en bombardeos estadunidenses e israelíes, según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, reportó el medio Al Jazeera.
Este viernes, Baghaei compartió un video en X, que supuestamente muestra la escuela Shahid Hamedani con estudiantes antes y después del ataque, sin dar más detalles sobre las circunstancias o el número de víctimas.
Este es el cuarto ataque a una escuela en Irán desde que estalló la guerra. La escuela de niñas Shajareh Tayyebeh, en la ciudad sureña de Minab, fue la primera en ser atacada el sábado, el primer día de ataques estadunidenses e israelíes contra el país.
Algunos sitios web y cuentas de redes sociales vinculados a Israel afirmaron que el sitio era “parte de una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”.
Un análisis realizado por la unidad de investigaciones digitales de Al Jazeera de imágenes satelitales recopiladas durante más de una década, así como videos recientes, informes de noticias publicados y declaraciones de fuentes oficiales iraníes, ha revelado que la escuela había estado claramente separada de un sitio militar adyacente durante al menos 10 años.