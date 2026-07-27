DIF Municipal detectó 540 casos de menores en cruceros durante el primer semestre de 2026

La subdirectora de Protección Familiar del DIF Municipal, Gabriela Valdéz, informó a Entre Líneas que de enero a junio de 2026 el programa “La calle no es su lugar, una moneda no cambia su vida” abordó a 792 personas en distintos cruceros de la ciudad, de las cuales 581 correspondieron a casos reincidentes. Además, se realizaron 540 detecciones de niñas, niños y adolescentes en situación de permanencia en espacios públicos.

La funcionaria capitalina explicó que el objetivo principal del programa es acercarse a madres y padres de familia que trabajan, especialmente aquellos identificados en cruceros y otros espacios públicos, para ofrecerles alternativas que permitan proteger a sus hijos mientras mantienen una fuente de ingresos. Entre los apoyos se encuentran becas para que las y los menores ingresen a centros de atención infantil particulares con licencia de funcionamiento, garantizando espacios seguros para su cuidado.

Valdéz Borunda detalló que el DIF Municipal cuenta con una brigada especializada que opera diariamente de 8:30 a 20:00 horas, realizando recorridos permanentes en cruceros, establecimientos y asentamientos. Asimismo, señaló que la dependencia dispone de un área enfocada en la prevención y protección de adolescentes y personas adultas mayores, fortaleciendo la atención integral a grupos vulnerables.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a colaborar mediante el reporte de casos de menores o personas en situación de riesgo. Para ello, el DIF Municipal pone a disposición el teléfono de la brigada 614 282 8999, así como la línea para denuncias anónimas 614 201 2500, extensión 4050, con el fin de canalizar oportunamente los casos y brindar la atención correspondiente.