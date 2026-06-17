Invitan policías municipales a función de cine con causa para apoyar a Mathias

Chihuahua, Chih.- Elementos del Grupo de Policía de Proximidad invitan a la ciudadanía a participar en una función de cine Toy Story5 con causa que se realizará el próximo 11 de julio a las 16:00 horas en Cinemex Homero, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a Mathias Emiliano Rodríguez García, un niño de 4 años diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA).

La actividad contempla la proyección de una película familiar y busca reunir recursos que ayuden a cubrir parte de los gastos médicos derivados del tratamiento que actualmente enfrenta el pequeño.

Mathias fue diagnosticado el pasado 27 de marzo de 2026 con este tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Desde entonces, su familia mantiene una lucha constante para brindarle la atención médica que requiere.

El costo del boleto será de 70 pesos, mientras que quienes deseen adquirir un combo de cine podrán hacerlo por 155 pesos. Las personas interesadas también pueden realizar aportaciones mediante transferencia bancaria y enviar su comprobante, junto con el nombre del comprador, al número 614 283 1327.

Los organizadores destacaron que esta iniciativa nace del compromiso y solidaridad de las y los policías de proximidad, quienes buscan sumar esfuerzos con la comunidad para brindar apoyo a Mathias y su familia durante este difícil proceso.

Finalmente, hicieron un llamado a las familias chihuahuenses para asistir, compartir la invitación y contribuir a que este pequeño continúe enfrentando su tratamiento con la esperanza y el respaldo de toda una comunidad.