Invitan a visitar museos estatales durante periodo vacacional

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a visitar los museos a cargo del Gobierno del Estado, que permanecerán abiertos durante este periodo vacacional como una opción para convivir en familia y conocer el patrimonio cultural de la entidad.

En la ciudad de Chihuahua, el Centro de Patrimonio Cultural Casa Chihuahua presenta las exposiciones temporales “Habitar la Sombra” y “El México de los mexicanos”, además del taller de primavera 2026, dirigido a niñas y niños.

El recinto alberga el Calabozo de Hidalgo donde el padre de la Patria, Miguel Hidalgo, permaneció prisionero hasta su fusilamiento en 1811 durante la lucha por la Independencia de México.

También se encuentra disponible el Museo de la Lealtad Republicana “Casa de Juárez”, sede del Gobierno de Benito Juárez en su paso por la entidad.

El Museo de Arte Contemporáneo “Casa Redonda” exhibe “Máquinas de amar” de Isabel Paredes, además, su sala de sitio muestra la historia del antiguo taller de mantenimiento de ferrocarriles.

De igual forma permanecerán abiertos al público la Quinta Carolina y el Museo Miguel Hidalgo.

En ciudad Delicias el Museo del Desierto Chihuahuense ofrece un recorrido por la historia natural del estado, a través de salas que muestran la evolución de la región desde la prehistoria, hasta la llegada de los primeros pobladores.

En Parral el Centro Cultural Palacio Alvarado, única casa-museo en el norte del país, se posiciona como uno de los recintos más importantes de la región.

También se encuentra el Museo de Sitio Centauro del Norte, único museo de cera en el norte de México que rinde homenaje al general Francisco Villa.

Además el Recinto Cultural Stallforth exhibe la exposición colectiva de arte sacro “Tesoros Escondidos II”, integrada por piezas conservadas por familias de Parral en colaboración con el museo de Arte Sacro.

Estos espacios permanecerán abiertos el 2 y 3 de abril. Los domingos la entrada es gratuita.

Para conocer la programación completa, se invita a consultar las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Facebook e Instagram.